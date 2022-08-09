В сером топе и кожаных брюках: эффектный выход Кайли Дженнер в Лондоне

Кайли Дженнер провела несколько дней в Лондоне, где у ее возлюбленного и отца ее детей Трэвиса Скотта были концерты, а звезда реалити приехала поддержать его.

В столице Великобритании пара часто ходила в рестораны и, естественно, попадала под прицелы местных папарацци. Также Дженнер часто видели возле отеля вместе с ее четырехлетней дочерью Сторми.

В один из таких дней Дженнер была облачена в серый обтягивающий топ и широкие брюки из кожи, а в руках несла маленькую сумку. Обута Дженнер была в кожаные остроносые туфли на каблуках. У нее был светлый маникюр со стразами и красивый перстень с камнем на пальце. Также лук модель дополнила массивными серьгами в форме сердец. Волосы Кайли частично собрала в хвост и сделала насыщенный макияж.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Фото: Getty Images

Маленькая Сторми, чьи образы мы недавно рассматривали, была в лаковом костюме, состоящем из куртки и юбки, в сочетании с белым топом и цветными кедами.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер и Сторми / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью / Фото: Getty Images

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