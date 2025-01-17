В сером жакете и черных брюках: папарацци запечатлели Камерон Диас на улицах Лондона

52-летняя голливудская актриса Камэрон Диас недавно вернулась в кино и теперь занимается промокампанией своего нового фильма.

Сегодня Диас находилась в Лондоне и посетила студию Heart Breakfast, куда приехала, чтобы рассказать о фильме "Снова в деле", сюжет которого держится в тайне. Снялась в ленте Камерон вместе со своим коллегой Джейми Фоксом.

Камерон Диас приехала в студию в черной трикотажной водолазке, сером удлиненном жакете и черных брюках-клеш, а обула черные туфли на невысоких каблуках. Ее белокурые волосы были распущены, на лице был дневной макияж, в ушах золотые серьги-кольца, золотой браслет на запястье и часы, а также несколько колец на пальцах. У актрисы был красный маникюр.

Камерон Диас / Фото: Getty Images

Буквально несколько дней назад Камерон блистала на красной дорожке в Берлине, куда они с Фоксом приехали, чтобы презентовать картину.

Напомним, в последний раз Диас снималась в кино в 2014 году в ремейке "Энни". После этого сделала почти десятилетний перерыв и была сосредоточена на своей личной жизни, семье и детях.

Камерон Диас и Джейми Фокс / Фото: Getty Images

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