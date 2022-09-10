В сером жакете и мини-юбке: стильная Надя Дорофеева на шопинге

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новое селфи, сделанное во время шопинга. Артистка сфотографировалась в зеркале в примерочной.

Позировала она в сером жакете, который надела на клетчатую рубашку и светлую футболку, и серой мини-юбке. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги звезды.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Свой лук Надя дополнила серыми носками и белыми кедами.

"Крейзи дей тудей", — подписала снимок певица.

Напомним, ранее Дорофеева в цветочном мини-платье сходила в галерею.

Читайте также: