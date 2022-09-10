В сером жакете и мини-юбке: стильная Надя Дорофеева на шопинге

Певица порадовала фанов новой фотографией в соцсети.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новое селфи, сделанное во время шопинга. Артистка сфотографировалась в зеркале в примерочной.
Позировала она в сером жакете, который надела на клетчатую рубашку и светлую футболку, и серой мини-юбке. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги звезды.
Свой лук Надя дополнила серыми носками и белыми кедами.
"Крейзи дей тудей", — подписала снимок певица.
Напомним, ранее Дорофеева в цветочном мини-платье сходила в галерею.
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