В сером жакете и на шпильках: Елена Зеленская дала интервью для телемарафона

Первая леди рассказала о работе, которую она с командой сделала в уходящем году.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram серию постов с итогами уходящего года. О них она рассказала в интервью с Вадимом Карпьяком для телемарафона. Первая леди рассказала ведущему, чем она с командой занималась в этом году.

"Подводить итоги в такой сверхсложный для Украины и каждого украинца год – сверхсложно. Но именно сейчас – очень важно. Важно понимать, сколько каждым из нас сделано и что еще можно сделать. Сколько чрезвычайных людей вокруг. Ценить каждый день, в котором удалось сделать одно для одного что-то полезное, что-то приближающее нашу победу", — отметила Елена в посте.

На видео Зеленская предстала в деловом аутфите. На ней был серый жакет, черная рубашка и черные брюки клеш. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках.

К лацкану жакету супруга президента прикрепила золотую брошь. Аккуратная укладка и нежный макияж завершили образ первой леди.

Напомним, ранее Зеленская посетила больницу "Охматдет", где почитала маленьким пациентам отрывки из книги Элеонор Портер "Полианна".

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