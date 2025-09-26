ТСН в социальных сетях

В серой майке на модное событие: актриса Керри Вашингтон сходила на показ Prada в Милане

Актриса выбрала неожиданный наряд для своего появления на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Керри Вашингтон

Керри Вашингтон / © Associated Press

В Милане продолжается Неделя моды и свою коллекцию прет-а-порте на сезон весна-лето 2026 презентовал бренд Prada. В этот раз Миучча Прада и Раф Симонс опять попытали зародить новые тренды на грядущий модный сезон, а среди гостей грандиозного мероприятия было много знаменитостей, в частности американская актриса Керри Вашингтон — звезда сериала «И повсюду тлеют пожары».

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Она попала под прицел папарацци по пути на показ. Керри надела лаконичный наряд, который включал простую серую майку и юбку с завязкой на талии, которую также украшала вышивка бисером.

Образ актриса дополнила золотыми аксессуарами, белой сумкой, туфлями винного цвета и бомбером из плюшевой ткани.

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Также показ посетила 27-летняя дочь Умы Турман — Майя Хоук. Она, как амбассадора бренда, была с ног до головы одетая в вещи от Prada.

