В серой майке на модное событие: актриса Керри Вашингтон сходила на показ Prada в Милане

В Милане продолжается Неделя моды и свою коллекцию прет-а-порте на сезон весна-лето 2026 презентовал бренд Prada. В этот раз Миучча Прада и Раф Симонс опять попытали зародить новые тренды на грядущий модный сезон, а среди гостей грандиозного мероприятия было много знаменитостей, в частности американская актриса Керри Вашингтон — звезда сериала «И повсюду тлеют пожары».

Она попала под прицел папарацци по пути на показ. Керри надела лаконичный наряд, который включал простую серую майку и юбку с завязкой на талии, которую также украшала вышивка бисером.

Образ актриса дополнила золотыми аксессуарами, белой сумкой, туфлями винного цвета и бомбером из плюшевой ткани.

Также показ посетила 27-летняя дочь Умы Турман — Майя Хоук. Она, как амбассадора бренда, была с ног до головы одетая в вещи от Prada.