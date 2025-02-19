В серой полосатой рубашке и брюках: стильная Рианна по пути на суд над возлюбленным

Певица пришла поддержать возлюбленного - рэпера A$AP Rocky - настоящее имя которого Раким Ателастон Майерс, в суде.
18 февраля его признали невиновным по делу 2021 году о вооруженном нападении на его уже бывшего друга Террела Эфрона. Майерсу грозило 24 года тюрьмы.
После оглашения решения суда рэпер бросился в объятия Рианны, которая тоже расплакалась от радости.
"Спасибо вам всем за спасение моей жизни", - сказал Майерс присяжным.
Слушания проводились в суде Лос-Анджелеса и пара посещала их хоть в сдержанных деловых нарядах, но при этом обы выгляели стильно и элегантно. Раким в последний день появился в суде в сером полосатом костюме и рубашке в принт. Также можно заметить, что его волосы были заплетены в сложные узоры. Акцентом этого лука подсудимого стали золотые серьги в ушах.
Рианна выглядела не менее интересно. Певица появилась в суде с деловых брюках коричневого оттенка, сером жакете и свободной полосатой рубашке.
Она сделала яркий макияж с красной помадой, надела парик с длинными черными волосами, а на плече у нее висела черная сумка от Dior. Образ певицы завершали сапоги со змеиным принтом от Amina Muaddi, которые она уже неоднократно носила ранее.
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