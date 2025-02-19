В серой полосатой рубашке и брюках: стильная Рианна по пути на суд над возлюбленным

Певица пришла поддержать возлюбленного - рэпера A$AP Rocky - настоящее имя которого Раким Ателастон Майерс, в суде.

18 февраля его признали невиновным по делу 2021 году о вооруженном нападении на его уже бывшего друга Террела Эфрона. Майерсу грозило 24 года тюрьмы.

Рианна под прицелом папарацци по пути в суд / Фото: Associated Press

После оглашения решения суда рэпер бросился в объятия Рианны, которая тоже расплакалась от радости.

"Спасибо вам всем за спасение моей жизни", - сказал Майерс присяжным.

A$AP Rocky показывает на Рианну / Фото: Associated Press

A$AP Rocky бежит к Рианне обнимать ее / Фото: Associated Press

Слушания проводились в суде Лос-Анджелеса и пара посещала их хоть в сдержанных деловых нарядах, но при этом обы выгляели стильно и элегантно. Раким в последний день появился в суде в сером полосатом костюме и рубашке в принт. Также можно заметить, что его волосы были заплетены в сложные узоры. Акцентом этого лука подсудимого стали золотые серьги в ушах.

A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Рианна выглядела не менее интересно. Певица появилась в суде с деловых брюках коричневого оттенка, сером жакете и свободной полосатой рубашке.

Рианна / Фото: Associated Press

Она сделала яркий макияж с красной помадой, надела парик с длинными черными волосами, а на плече у нее висела черная сумка от Dior. Образ певицы завершали сапоги со змеиным принтом от Amina Muaddi, которые она уже неоднократно носила ранее.

Рианна / Фото: Associated Press

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