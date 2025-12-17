- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
В серой шубе и белых сапогах на шпильках: Кейт Хадсон в объективах папарацци
46-летняя американская актриса продемонстрировала зимний аутфит.
Кейт Хадсон попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она шла к машине, держа в руке бумажный стакан с напитком.
Актриса была одета в длинную серую шубу, под которой на ней был серо-бежевый наряд. Аутфит Кейт дополнила белыми высокими сапогами на шпильках и меховой белой сумочкой-тмешочком с золотой ручкой.
У Хадсон были распущенные волосы, дневной макияж на лице и золото-стеклянные серьги в ушах.
Напомним, Кейт Хадсон пришла на премьеру фильма "Песнь любви" в вечернем оливковом платье и накидке из нежно-розового шелка от бренда Valentino.