В серых перчатках и золотых туфлях: Гвендолин Кристи вышла на красную дорожку

Она надела простой наряд, а акцент сделала на ярком макияже.

Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звездные войны", посетила новое мероприятие в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Она появилась на красной дорожке мероприятия PaleyFest, где состоялась специальная презентация и показ сериала "Разделение". Гвендолин присоединилась к этому проекту во втором сезоне.

Гвендолин Кристи с коллегами по сериалу / Фото: Associated Press

Она надела по такому поводу черное лаконичное платье с рукавами-фонариками и квадратным вырезом. Талию наряда украшал черный пояс с пряжкой. Гвендолин дополнила образ золотистыми туфлями и высокими перчатками серого цвета.

Волосы она уложила в элегантную прическу "голливудская волна", а также накрасила губы красной яркой помадой.

Гвендолин Кристи / Фото: Associated Press

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