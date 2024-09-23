В сетчатом мини и вуали: Мадонна в эпатажном наряде появилась в Милане

Американская звезда посетила модный показ известного бренда.
В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции весна-лето 2025 итальянского Модного дома Dolce & Gabbana. Гостьей показа стала певица Мадонна - она появилась на мероприятии в черной длинной фате и короне.
Затем 66-летняя женщина посетила вечеринку бренда, которая проводилась после показа. Ее сфотографировали выходящей из здания в компании охраны.
Мадонна была одета довольно эпатажно, поскольку выбрала сетчатое мини светлого цвета, которое носила в сочетании с черным корсетом и боди. Также свой образ женщина дополнила сетчатыми колготками, высокими перчатками и горжеткой. Поп-королева надела высокие сапоги со шнуровкой, множество украшений на шею, а волосы украсила черной кружевной вуалью.
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