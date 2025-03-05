В сетчатом платье на одно плечо: Летиция Каста блистала в луке от Dior на ужине в Лувре

Эксклюзивной светское мероприятие состоялось в самом сердце Парижа.
46-летняя французская модель и актриса Летиция Каста появилась на мероприятии в Париже Le Grand Diner du Louvre и вышла на фотоколл, который прошел просто напротив Лувра. Гала-ужин был посвящен Неделе моды, а также выставке Louvre Couture, которая проводилась в легендарном музее.
Каста выбрала для своего появления вечернее платье бежевого цвета от бренда Dior, которое было выполнено из тонкой сетчатой ткани, украшенной также золотистым бисером. У него были рукава три четверти и открыто одно плечо.
Образ Летиция дополнила высокой прической-хвостом, макияжем с блестящими тенями, а также обувью на платформе и небольшой сумкой с бисером, которая была выполнена в ретро-эстетике. Завершали ее образ роскошные драгоценности с камнями.
Также это светское мероприятие посетила Карла Бруни-Саркози - модель и бывшая первая леди Франции. Она блистала перед фотографами в платье, которому 30 лет, созданном Джоном Гальяно.
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