В сетчатых балетках: Энн Хэтэуэй появилась на публике в модной легкой обуви

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Энн Хэтэуэй сфотографировали в нью-йоркском районе Трайбека, где она пообщалась с поклонниками. Недавно актриса призналась, что ждет третьего ребенка, а срок беременности уже такой, что скрывать живот не имеет смысла, поэтому Энн выбирает удобную одежду.

Актриса надела свободные темно-синие брюки широкого кроя, черный топ и темно-синий вязаный жакет от Brunello Cucinelli. Она дополнила образ большими солнцезащитными очками и элегантной чёрной сумкой, которая идеально вписалась в её сдержанный, но в то же время изысканный дневной образ.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Однако самой интересной деталью образа Гетевей стала обувь: она выбрала чёрные сетчатые балетки от Alaia с ремешком — одну из тех моделей, которые в прошлом сезоне стали главным хитом лета. Это воздушные, легкие и достаточно эффектные сетчатые балетки, которые подходят ко всему.

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Кроме того, Хетевей появилась в изысканном наряде в Нью-Йорке и просто покорила поклонников. Она выбрала золотое платье из коллекции Lela Rose Resort 2027, известной своим цветочным принтом.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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