В Сети обсуждают "новые" губы Виктории Бекхэм, а она демонстрирует очередной яркий лук

Виктория Бекхэм снова дает повод о себе говорить.

Сегодня британского дизайнера запечатлели на выходе из отеля в самом центре Нью-Йорка. Виктория была одета в красное обтягивающее платье-миди с одним обнаженным плечом, которое дополнила красными туфлями-лодочками на каблуках. Под мышкой звезда несла черную сумку на золотом толстом ремешке-цепочке и была в больших черных солнцезащитных очках – ее визитная карточка. Волосы звезда распустила и сделала дневной мейкап.

Виктория Бекхэм / Getty Images

Днем ранее Виктория посетила шоу "Доброе утро, Америка" на Таймс-сквер, в Нью-Йорке. Там она также появилась в ярком аутфите: красном джемпере и желтых брюках клеш. На шоу дизайнера много спрашивали о личной жизни, о том, как им с Дэвидом удается сохранять отношения в длительном браке (пара вместе 22 года).

Виктория Бекхэм / Getty Images

Виктория рассказала, что это супружеская мудрость. Она назвала своего мужа веселым, замечательным отцом и мужем. Кстати, в соцсетях после появления миссис Бекхэм на шоу стали говорить о том, что она изменила внешность, в частности, ее губы стали заметно пухлее. Сама дизайнер перемены во внешности комментировать не стала.

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