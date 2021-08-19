В Сети появились первые фото с Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы

Продолжаются съемки пятого сезона сериала "Корона".

В новом сезоне принцессу Уэльскую Диану сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики, а ее мужа принца Чарльза – британский актер Доминик Уэст.

На официальной странице сериала The Crown были опубликованы первые официальные кадры принцессы Дианы и принца Чарльза со съемок пятого сезона. Подпись гласит: "Наши новые принц Чарльз (Доминик Уэст) и принцесса Диана (Элизабет Дебики)".

Элизабет Дебики запечатлена лежа на диване с задумчивым видом с таинственным письмом на коленях. Принц Чарльз Уэста выглядит так же задумчиво, возможно, обеспокоенным, когда он смотрит вдаль на то, что кажется одним из загородных имений королевской семьи.

Пятый сезон "Короны" будет рассказывать о 90-х годах в жизни членов британской королевской семьи. Десятилетие с 90-х по 2000-е называют мрачным для королевы и ее семьи. Именно в это время случились три развода детей королевы Елизаветы II, в 1992 году горел Виндзорский замок – одна из резиденций королевы, где монарх живет сейчас. Тогда пожар удалось потушить лишь через 15 часов, и Верхнему двору был нанесен большой ущерб. А в 1997 году погибла принцесса Диана.

Принцесса Диана / Associated Press

Netflix объявил в августе 2020 года, что 30-летняя Дебики заменит англичанку Эмму Коррин, сыгравшую принцессу Диану в третьем и четвертом сезонах сериала. Роль королевы Елизаветы II сыграет английская актриса Имельда Стонтон. Ранее мы показывали вам, как проходят съемки в Шотландии.

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Принцесса Диана и принц Чарльз (11 фото)

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