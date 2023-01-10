В Сети появился дублированный трейлер супергеройского экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Это сиквел фильмов "Человек-Мураха" (2015) и "Человек-Мураха и Оса" (2018), начинающий пятую фазу кинематографической вселенной Marvel.

Вышел новый дублированный трейлер супергеройского экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel Studios. Режиссером фильма выступил Пейтон Рид.

На широких экранах фильм появится 16 февраля.

В картине сыграли Пол Радд (дилогия "Человек-муравей", сериал "Друзья"), Эванджелин Лилли (дилогия "Человек-муравей"), Майкл Дуглас (дилогия "Человек-муравей"), Мишель Пфайффер ("Человек-муравей и Оса" ") и другие.

Фото из фильма

Фото из фильма

Фото из фильма

Фото из фильма

Фото из фильма

О супергеройском боевике:

Фильм официально начинает пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. Партнеры-супергерои Скотт Лэнг (Пол Радд) и Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли) возвращаются на экраны, чтобы продолжить свои приключения как Человек-муравей и Оса. Вместе с родителями Хоуп, Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) и Дженет ван Дайн (Мишель Пфайффер) они исследуют Квантовое измерение и знакомятся с новыми удивительными созданиями. Это позволяет героям выйти за пределы возможного.

Напомним, в украинский прокат 12 января выйдет фильм режиссера Марка Форстера "Человек по имени Отто" с Томом Хэнксом в главной роли.

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