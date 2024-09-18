В Сети появился финальный трейлер фантастического экшена "Веном" с Томом Харди

В Сети презентовали финальный трейлер фантастического экшена "Веном: Последний танец". В фильме главную роль играет харизматичный Том Харди.

Режиссером ленты является Келли Марсел, работавшая над первыми двумя частями.

Один из самых ярких персонажей Marvel – Том Харди в образе Венома – возвращается на широкие экраны в последнем фильме трилогии.

Том Харди / Фото: Associated Press

После событий предыдущей части журналист Эдди Брок и умный инопланетный симбиот Веном должны убегать, потому что их преследует два мира. Брок приблизится к космической вселенной "Человека-паука". Им нужно будет принять важное решение, которое станет для них последним танцем.

В фильме сыграли также Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл, Стивен Грэм, Пегги Лу, Аланна Юбак, Кларк Бако, Рис Иванс и другие.

В украинских кинотеатрах фильм появится 24 октября.

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