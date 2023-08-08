В Сети появился официальный трейлер фильма со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк в главной роли

В Сети появился официальный трейлер фантастической комедии "Репродукция будущего", которая в украинский прокат выйдет 31 августа.

Сценаристкой и режиссером картины выступила Софи Бартез, а оператором – ее муж – Андрей Парех, у которого есть украинское происхождение. Парех, прежде всего, известен своей работой как главного оператора и режиссера эпизодов культового шоу "Наследники", за что он получил премию "Эмми" в 2020 году.

Главные роли в фильме сыграли Эмилия Кларк и Чиветел Эджиофор. Кроме того, Кларк выступила впервые как продюсер ленты.

Во время фестиваля Sundance актриса рассказала о том, почему она так увлеклась этим проектом: "Красота сценария Софи, их с Андреем видение этого проекта – такое четкое визионерство, которое в частности – доступно каждому. Я считаю, что этот фильм, наша история, история Рейчел и Алви – универсальна и будет понятна большинству пар и большинству родителей".

"Репродукция будущего" – это собственная версия недалекого будущего, где людей ждет еда из 3D-принтера, кабинки с настоящими растениями, психологи-искусственный интеллект, и... дети, которые формируются и рождаются из специального "яйца". Такая "беременность" имеет свои осложнения.

Главные герои ленты – супружеская пара – разработчик искусственного интеллекта Рэйчел (Эмилия Кларк) и преподаватель ботаники Айви (Чиветел Эджиофор), которые ждут своего ребенка из "яйца". Выдержит ли их брак разные взгляды на природу жизни?

Читайте также: