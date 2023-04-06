В Сети появился трейлер анимационного приключения "Человек-паук: Сквозь Вселенную"

Сиквел о человеке-пауке выйдет на украинские экраны в начале лета.
Кинокомпания Sony Pictures презентовала трейлер анимационного приключения по комиксам Marvel — "Человек-паук: Сквозь Вселенную". Это продолжение мультфильма "Человек-паук: Вокруг Вселенной" 2018 года.
Режиссерами ленты выступили Хоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон и Кэмп Паверс.
В центре сюжета – подросток Майлз Моралес из Нью-Йорка, которого ждет неожиданное путешествие сквозь Вселенную. Подросток объединит усилия с Гвен Стейси и новой командой пауков, чтобы противостоять самому мощному злодею.
В украинский прокат фильм выйдет 1 июня 2023 года.
Напомним, студия Warner Bros. Pictures представила дублированный трейлер фильма режиссера Греты Гервиг — "Барби". Главные роли в ленте исполнили Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен).
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