В Сети появился трейлер романтической комедии с Сидни Суини в главной роли

В Сети появился трейлер романтической комедии от Sony Pictures – "Люблю тебя ненавидеть". В главных ролях снялись Сидни Суини и Гленн Павелл. В фильме мы также увидим Александра Шиппа, Брайана Брауна, Девионте Хантер и других. Режиссером выступил Уилл Глак.

Сидни Суини и Глен Павелл

Синопсис:

Утром после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться паром.

В украинский прокат фильм выйдет 25 января.

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