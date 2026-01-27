В Сети злорадствуют над Лорен Санчес, которая позировала для видео и чуть не упала

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Реклама

56-летняя Лорен Санчес вместе со своим мужем — 62-летним миллиардером Джеффом Безосом — прилетела в Париж, чтобы посетить Неделю моды. Они посетили показ Модного дома Dior, во время которого креативный директор бренда Джонатан Андерсон представил кутюрную коллекцию на сезон весна-лето 2026. Лорен надела серый костюм с юбкой-карандашом и жакет с декольте, украшенный мехом.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Однако ее выход в свет оказался в центре внимания не только из-за наряда, а из-за неловкого момента. В Сети завирусилось видео, в котором Джефф и Лорен выходят из автомобиля и направляются в какое-то кафе. Женщина уверенно идет, приветливо улыбается фотографам и журналистам, но в какой-то момент неожиданно спотыкается. К счастью, Санчес удалось быстро сохранить равновесие и избежать падения.

Несмотря на конфуз она повела себя спокойно и лишь улыбнулась, будто ничего не произошло, и продолжила свой путь. Пользователи соцсетей отметили, что подобные ситуации делают даже самых влиятельных и роскошных женщин «ближе к людям», однако нашлись и те, кто позлорадствовал над ней — мол, она «чуть не упала и не сломала шею, пытаясь красиво выглядеть на видео».

Реклама

Ранее, напомним, Лорен Санчес и ее муж-миллиардер Джефф Безос сходили вместе на показ Schiaparelli.