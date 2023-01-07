В шаге от финала: Алекс Топольский попрощался еще с двумя участницами

Главный герой познакомился с семьями девушек. После этого он сделал выбор, кого из участниц отправить домой.

Прошел одиннадцатый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Главный герой проекта Алекс Топольский решил отправить домой сразу двух участниц.

Он попрощался с косметологом Мариной Голд и директором IT-компании Александрой Погореловой.

В следующем выпуске состоится финал проекта и Алекс выберет ту девушку, которая покорила его сердце. В финале оказались Екатерина Лозовицкая и Александра Мудрая.

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