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В шаге от финала: Алекс Топольский попрощался еще с двумя участницами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
691
Время на прочтение
1 мин
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В шаге от финала: Алекс Топольский попрощался еще с двумя участницами

Алекс Топольский/Instagram

Главный герой познакомился с семьями девушек. После этого он сделал выбор, кого из участниц отправить домой.

Прошел одиннадцатый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Главный герой проекта Алекс Топольский решил отправить домой сразу двух участниц.

Он попрощался с косметологом Мариной Голд и директором IT-компании Александрой Погореловой.

В следующем выпуске состоится финал проекта и Алекс выберет ту девушку, которая покорила его сердце. В финале оказались Екатерина Лозовицкая и Александра Мудрая.

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Дата публикации
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