В шаге от финала: с кем из участниц попрощался главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен

В эфире канала СТБ состоялся восьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-13". В этом выпуске главный герой проекта Александр "Терен" Будько знакомился с родителями девушек.

В шаге от финала Александру трудно было решить, кого из участниц отправить домой. Во время церемонии роз Терен озвучил свой выбор – он попрощался с 20-летней студенткой Юстиной.

Юстина

"Юстина, это удивительно, как из девушки с книжными идеалами ты для меня превратилась в ту, с которой сам якобы переносился в сказочный роман. Знаешь, где бы мы ни были: у родителей или в замке, за барабанами или на лошадях, мне с тобой всегда спокойно и тихо. И так бьется мое сердце рядом с тобой, я его чувствовал. Но мое сердце не бьется чаще в те моменты, когда хотел это чувствовать. Я говорю сердцем сейчас, и оно говорит мне, что я должен тебя отпустить. Мне очень тяжело, но мне придется тебя провести", – сказал Терен Юстине.

За кадром Александр сказал, что Юстина для него за это время стала близким человеком и он не хотел ее обидеть.

"Я пытался всячески сам себя убедить, правильный ли я делаю выбор. Возможно все же подумать еще немного? И все же я обратился к своему сердцу, к внутренним ощущениям и понял, что я могу очень неприятно и больно сделать ей позже" – добавил Будько.

Холостяк провел Юстину к автомобилю и сказал:

"Все, что я говорил тебе, это истинная правда, ты удивительная. И впереди у тебя невероятно огромное будущее, которое ты точно построишь так, как ты хочешь это сделать. Я уверен в твоих амбициях и в том, что ты точно их реализуешь. Благодарю тебя за то, что ты была в моей жизни. Это очень ценно для меня".

"Ты научил меня очень много жизненных вещей. Я благодарю тебя за этот первый опыт. Остался светлым воспоминанием. Я, когда сюда пришла, сказала, чтобы ты выбрал ту девушку, которая тебе нравится, которую ты полюбишь. Поэтому я желаю тебе лучшего, ты заслуживаешь этого", – ответила ему Юстина.

В финале оказались две девушки – волонтер Инна и эзотерик Анастасия, одна из которых получит от Александра кольцо.

Инна и Анастасия

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

Читайте также: