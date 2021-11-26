В шаге от финала: стало известно, кто покинул шоу "Холостячка-2"

Выбор Златы Огневич стал очень неожиданным.

Состоялся одиннадцатый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Шоу покинул еще один участник.

Главная героиня проекта – певица Злата Огневич – неожиданно попрощалась с предпринимателем Максимом Тарапатой.

Максим Тарапата / Instagram Холостяк СТБ

"Максим вся моя семья видит мое будущее с тобой. Ты очень понравился моей маме. И мне очень приятно, что ты настолько понравился моим самым близким людям.

Я чувствую каждый раз, когда ты окутываешь меня своим вниманием и заботой. Ты буквально кричишь о своей любви в каждом нашем свидании.

Я хочу сказать тебе, что я к своему большому сожалению не смогу дать тебе то, что сделает нас обоих счастливыми. Я хочу быть честной с тобой, и я отпускаю тебя. У меня сегодня нет для тебя розы. Но есть огромная моя благодарность и признательность за все то время, что мы провели здесь вместе. И за то, что ты открыл во мне", — сказала Злата Максиму.

Злата Огневич и Максим Тарапата/Instagram Максима Тарапаты

За кадром певица прокомментировала свое решение: "Мне было невероятно больно его отпускать. Потому что у нас с Максимом очень красивая романтическая история, и правда я начала вовлекаться в него, в эти чувства. Но, все–таки, в последний момент я честно спросила себя, могу ли я дать ему то, что он ждет. Все время – это значит вместе рядом по 24 часа в сутки. И я не могу ему ответить такой же взаимностью".

Мужчина поблагодарил артистку за все. А за кадром он признался, что ему больно, что так получилось.

"Больно. Сердцу не прикажешь. Она невероятно прекрасная и просто познакомиться, провести время с такой женщиной – большое счастье. И она заслужила быть счастливой. Всю жизнь буду ей благодарен за то, что у нас с ней было – очень красивая классная история, которую я буду полнить всю жизнь. У нас с ней были действительно прекрасные моменты, которые я бы не променял ни на что и ни за что", — признался Тарапата.

Выбор певицы ошарашил многих поклонников, ведь ему предсказывали победу в проекте.

"Шок", "Неожиданно", "Очень жаль", "Я в шоке, это поворот", "Серьезно? А у них была искра", "Блин, он реально для жизни, реально влюблен в нее, очень жаль", " Это грустно. Единственный, в ком заметны чувства", "Я в шоке. Как так можно было? Он свое сердце, а его разбили", — написали в комментариях под фото Макса на официальной странице проекта в Instagram.

Даже ведущий шоу Григорий Решетник отреагировал в комментариях: "Очень жаль Макса… ну почему???"

Неожиданностью во время церемонии роз было появление ранее покинувшего проект Романа Свечкоренко. Мужчина был официально неразведен с женой, поэтому Злата отправила его домой решить этот вопрос. И еще тогда она ему сказала, что будет ждать его.

Роман Свечкоренко / Instagram Холостяк СТБ

Роман официально оформил развод и вернулся на проект бороться за сердце Огневич. Певица обрадовалась возвращению мужчины, ведь он ей очень симпатизировал, и дала ему розу. Так что в финале будет трое участников.

Уже в следующую пятницу, 3 декабря, состоится финал шоу. Злата выберет из трех мужчин того, кто покорил ее сердце.

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