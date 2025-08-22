- Дата публикации
В шаге от поцелуя: Холли Берри замиловала романтическими снимками со своим возлюбленным
Актриса показала подписчикам романтические фото со своим бойфрендом.
Холли Берри по случаю своего 59-летия устроила себе отпуск на экзотическом острове Французской Полинезии в южной части Тихого океана - Бора-Бора. Туда она поехала вместе со своим бойфрендом - 55-летним музыкантом Ван Хантом.
В Instagram актриса показала фотографии с возлюбленным. На первом снимке они прогуливаются по острову, держась за руки.
На другом романтическом снимке пара собирается поцеловаться, сидя за столом с бокалами. Похоже, влюбленные прекрасно проводят время на элитном курорте.
