В клетчатом мини с пайетками: Ванесса Хадженс продемонстрировала стройные ноги на телешоу

В клетчатом мини с пайетками: Ванесса Хадженс продемонстрировала стройные ноги на телешоу

32-летняя американская актриса в Carolina Herrera блистала на шоу Джимми Фэллона.

Ванесса Хадженс приняла участие в съемках вечернего шоу с Джимми Фэллоном. В студии она появилась в коротком клетчатом платье, расшитом пайетками, из коллекции Carolina Herrera прет-а-порте сезона весна-лето 2022 с американской проймой. Наряд отлично подчеркнул ее стройные ноги.

Ванесса Хадженс / Getty Images

Платье Carolina Herrera Spring/Summer 2022 / Getty Images

Наряд звезда сочетала с белыми остроносыми сапогами. Ванессе сделали волнистую укладку и макияж с акцентом на красной помаде. Ее руку украшал золотой браслет.

А день ранее Хадженс демонстрировала сексуальный лук в черном асимметричном платье с американской проймой и глубоким декольте до пупка, которое выглядело очень привлекательно. В таком виде она посетила премьеру музыкальной драмы tick, tick...BOOM! в Нью-Йорке.

Ванесса Хадженс / Getty Images

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