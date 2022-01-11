В шапке и клетчатом кардигане: Скаут Уиллис попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе

Девушка любит casual стиль.
30 летнюю дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда она садилась в свой внедорожник. Девушка очень часто сопровождает свою знаменитую маму на различные мероприятия и Недели моды, но в обычной жизни она предпочитает простые и удобные вещи.
Так для своей поездки в город Скаут надела широкие черные штаны, которые дополнила клетчатым кардиганом. Завершили образ девушки синяя шапка, сумка и черные кроссовки.
А пока Скаут ездила в город ее старшую сестру Румер заметили после тренировки пилатесом. Она была в отличной форме и опять сменила прическу, на этот раз Румер выпрямила волосы.
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