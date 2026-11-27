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- Шоу-бизнес
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В шапке и легинсах: Николь Кидман с дочерьми приняла участие в забеге на День благодарения
Звезда показала, как необычно отметила традиционный семейный праздник в США.
Это был первый День благодарения после расставания актрисы с мужем Китом Урбаном. Николь Кидман поделилась семейным снимком с дочерьми Сандэй Роуз и Фейт Маргарет, сделанным во время традиционного благотворительного забега в Нэшвилле.
На фотографии, опубликованной в Instagram, 59-летняя звезда позирует вместе с участниками забега Boulevard Bolt. Компанию ей составила также и младшая сестра Антония Кидман.
Для спортивного мероприятия Николь отказалась от привычного макияжа. Она собрала волосы в низкий хвост, спрятала их под темной шапкой и надела черные легинсы, светлую куртку и белые кроссовки. Под расстегнутой курткой виднелась футболка участника забега.
18-летняя Сандэй и 15-летняя Фейт обнялись для фото. Публикацию Кидман сопроводила короткой, но теплой подписью: «Так благодарна».
Отметим, Забег Boulevard Bolt проходит в День благодарения в Нэшвилле и имеет благотворительную цель: собранные средства направляются организациям, которые помогают бороться с бездомностью.
Этот праздник стал для Николь первым после того, как она подала на развод с Китом Урбаном 30 сентября 2025 года. Супруги прожили в браке 19 лет.
Ранее, напомним, Николь Кидман в сером костюме с необычными брюками и с сумкой Chanel папарацци подловили в Нью-Йорке.