В шапке и модном бомбере: 19-летнюю дочь Кейт Мосс заметили на катке с подругой

В шапке и модном бомбере: 19-летнюю дочь Кейт Мосс заметили на катке с подругой

Девушки весело провели время и даже покатались на коньках.

Дочь супермодели Кейт Мосс, 19-летняя Лила, посетила с подругой открытие ледового катка на территории Музея естественной истории в Лондоне.

Лила была одета в серую куртку-бомбер, гольф в рубчик, кожаные штаны и шапку. На плече у девушки была небольшая сумка-хобо.

Getty Images

Подруга Лилы выбрала более смелый лук, ведь надела пальто в хищный принт, шапку и дополнила образ сумкой от Chanel.

Getty Images

Напомним, что несколько недель тому назад Лила взорвала Сеть, когда вышла на подиум во время показа коллекции-коллаборации двух брендов Versace и Fendi с инсулиновой помпой, размещенной на бедре.

Лила Мосс / Getty Images

Дело в том, что девушка болеет диабетом первого типа, при котором инсулин в теле не вырабатывается, поэтому она пользуется специальным устройством, которое крепится на тело и доставляет лекарство в организм непрерывно. Фактически этот аппарат имитирует работу поджелудочной железы.

Читайте также: Как сестры: Кейт Мосс и ее 18-дочь Лила попали под прицел папарацци во Франции

Лила Мосс - образы на подиуме и в обычной жизни (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку