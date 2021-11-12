В шапке с помпоном и пушистых тапочках: Джаред Лето попал под прицел папарацци на улице

В шапке с помпоном и пушистых тапочках: Джаред Лето попал под прицел папарацци на улице

Актер продолжает носить вещи исключительно от любимого итальянского бренда.

Американский актер и певец Джаред Лето знаменит не только своими работами в кино, но и любовью к экстравагантным нарядам и довольно странным нарядам. Именно в одном из таких луков вчера его заметили на улице возле отеля Corinthia в Лондоне.

Джаред Лето / Getty Images

Актер был одет с ног до головы в вещи от бренда Gucci. В частности, он сочетал белое худи с логотипом бренда и черные штаны с лампасами. Также на нем были очки-авиаторы, голубая шапка с помпоном и мягкие тапочки с мехом. На плече у Джареда висел красный рюкзак.

Джаред Лето / Getty Images

Но все же этот повседневный лук был менее кричащим, чем тот, в котором он появился на красной дорожке перед мировой премьерой фильма "Дом Гуччи" в Лондоне.

Джаред Лето / Associated Press

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