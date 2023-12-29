В шапке Санты и с бокалом вина: Виктория Бекхэм поделилась праздничным фото мужа

На фото глава семьи запечатлен на праздничным столом, а кадр был сделан на Рождество. Одет Дэвид Бекхэм в клетчатую рубашку и брюки, на голове у него шапка Санты, а в руках он держит бокал с вином.

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"Мы так тебя любим @davidbeckham X Счастливого Рождества, ты наше все, мы тебя так любим xxxx @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #harperseven", - подписала кадр Виктория.

Также Виктория показала другое видео, где ее муж кормит куриц зерном. Он также одет в брюки и рубашку, а на голове у него снова шапка Санты.

Рождество семья Бекхэм провела где-то на отдыхе и Виктория Бекхэм также делилась кадрами, где они с мужем запечатлены с дочерью Харпер, сыном Крузом и Бруклином и его женой Николой Пельтц.

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