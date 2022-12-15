В шапке, свитере и безрукавке: Надя Дорофеева показала стильный лук

Певица часто делится с фолловерами снимками своих образов.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories новое селфи, которое она сделала в зеркале.

Певица похвасталась обновками, из которых создала стильный образ. На Наде был свитер оверсайз кремового оттенка с горловиной, сверху которого она надела черную безрукавку на молнии, и светлые широкие рваные джинсы. Аутфит она завершила шапкой графитового цвета.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, ранее Надя очаровала нежным образом. В гримерке она позировала в белом корсетном платье с обнаженными плечами.

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