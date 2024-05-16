В шапочке с бахромой из стразов и стильном костюме: Аня Тейлор-Джой на фотоколле в Каннах

Актриса вышла к фотографам в светлом наряде и с интересным головным убором на голове, который привлекал внимание.
16 мая актриса Аня Тейлор-Джой посетила фотоколл к фильму "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", поскольку этот фильм презентовали вне конкурсной программы на 77-м международном кинофестивале во Франции. В этой картине Аня сыграла главную роль.
К фотографам девушка вышла в молочном костюме от бренда Jil Sander из коллекции осень-зима 2024, который был выполнен из фактурной ткани. Ансамбль включал укороченный жакет с длинными рукавами и бахромой, а также юбку до колен, подол которой тоже украшала бахрома.
Оригинальной частью образа стала головной убор в виде шапочки с бахромой из стразов. Украшения на Ане были от Tiffany & Co.
Обула актриса светлые босоножки от Jimmy Choo, сделала макияж с акцентом на глазах, а также распустила свои длинные платиновые волосы.
В день показа фильма Аня блистала на красной дорожке в нежном платье от Christian Dior классического вечернего фасона - с пышной юбкой и приталенным верхом-бюстье. Наряд был выполнен в нежно-кремовом оттенке и полностью украшен мелкими стразами.
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