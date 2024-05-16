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В шапочке с бахромой из стразов и стильном костюме: Аня Тейлор-Джой на фотоколле в Каннах

В шапочке с бахромой из стразов и стильном костюме: Аня Тейлор-Джой на фотоколле в Каннах

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Актриса вышла к фотографам в светлом наряде и с интересным головным убором на голове, который привлекал внимание.

16 мая актриса Аня Тейлор-Джой посетила фотоколл к фильму "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", поскольку этот фильм презентовали вне конкурсной программы на 77-м международном кинофестивале во Франции. В этой картине Аня сыграла главную роль.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

К фотографам девушка вышла в молочном костюме от бренда Jil Sander из коллекции осень-зима 2024, который был выполнен из фактурной ткани. Ансамбль включал укороченный жакет с длинными рукавами и бахромой, а также юбку до колен, подол которой тоже украшала бахрома.

Оригинальной частью образа стала головной убор в виде шапочки с бахромой из стразов. Украшения на Ане были от Tiffany & Co.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Обула актриса светлые босоножки от Jimmy Choo, сделала макияж с акцентом на глазах, а также распустила свои длинные платиновые волосы.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

В день показа фильма Аня блистала на красной дорожке в нежном платье от Christian Dior классического вечернего фасона - с пышной юбкой и приталенным верхом-бюстье. Наряд был выполнен в нежно-кремовом оттенке и полностью украшен мелкими стразами.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

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