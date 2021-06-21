В шароварах и цветочной рубашке: Шерон Стоун прогулялась по городу

63-летняя актриса попала под прицел фотокамер, когда прогуливалась по Нью-Йорку.

Шерон Стоун неспешно шла по улице и начала улыбаться, когда увидела перед собой фотографов с камерами. Стоун была без маски, видимо потому, что актриса получила прививку от коронавируса. Одета Шерон была в шаровары, черную футболку и цветастую рубашку сверху. Также на ней были черные ботинки, а на плече висела мешковатая сумка.

Стоун дополнила образ для прогулки несколькими золотыми кольцами и солнцезащитными очками. Ее белокурые короткие волосы были зачесаны назад, а на губах была помада натурального оттенка.

Шерон Стоун / Getty Images

Ранее на этой неделе Шерон Стоун присутствовала на церемонии вручения награды Tribeca Festival 2021, организованной Persol в Spring Studios 17 июня 2021 года в Нью-Йорке. В тот день знаменитость блистала на красной дорожке в пудровой майке, укороченных джинсах с латками на коленях и с платком, который завязала вместо пояса, а поверх майки актриса накинула белую удлиненную рубашку.

Шерон Стоун / Getty Images

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