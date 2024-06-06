В шелке и перьях: модельер Вера Вонг надела наряд с глубоким декольте на мероприятие

Она посетила церемонию вручения премии Fragrance Foundation Awards, которая прошла в Театре Дэвида Х. Коха, в Нью-Йорке.

Королева свадебной моды - модельер Вера Вонг - опять удивила выбором наряда, поскольку появилась в длинном наряде с очень глубоким декольте.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Ее платье было двухцветным и представляло из себя длинный желтый наряд из шелка, который дополнял черный топ-бандо. Также на юбке ее платье украшали объемные и длинные перья, которые тоже были желтого цвета.

Вечерний образ 74-летняя женщина дополнила длинными волосами, белым маникюром и макияжем, в котором совсем не было акцентов - она только нанесла тон и немного подчеркнула глаза тенями.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

На некоторых фотографиях Вонг позировала также в солнцезащитных очках с черными линзами.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила ровесница Вонг - модель и актриса Кристи Бринкли. Ей в этом году исполнилось 70 лет. На церемонии она блистала в черно-белом наряде и с ярким макияжем.

Кристи Бринкли / Фото: Associated Press

Читайте также: