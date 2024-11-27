В шелковом алом платье и в мини с пайетками: Кара Делевинь продемонстрировала праздничные образы

32-летняя английская модель и актриса Кара Делевинь стала звездой праздничной промокампании бренда Calvin Klein. На фото она примерила образы для рождественских и новогодних праздников.

Кара позировала в длинном алом платье из шелка, которое дополнила питоновыми сапогами на каблуках. Стоимость такого платья на сайте бренда составляет 129 долларов.

instagram.com/calvinklein

instagram.com/calvinklein

А также в коротком черном платье, расшитом пайетками, на тонких бретельках, которое сочетала также с черными сапогами. А такой наряд обойдется желающим его купить в 149 долларов.

instagram.com/calvinklein

instagram.com/calvinklein

Черный маникюр, макияж с сияющими тенями и "пляжные" локоны завершили праздничные луки Кары.

instagram.com/calvinklein

Интересно, что в свое время визитной карточкой Делевинь стали ее густые брови – они буквально перевернули стандарты красоты в модной индустрии и натуральные густые брови стали новым трендом.

Напомним, ранее стильная Кара Делевинь появилась на светской вечеринке - модель посетила гламурное светское мероприятие бренда L'Oréal, ведь уже много лет является послом этого косметического бренда. Для мероприятия Кара выбрала не платье, а удобный и стильный костюм от бренда Celine, который был серого цвета и в полоску.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

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