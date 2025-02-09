В шелковом халате цвета айвори: победительница "Холостяка-13" Инна Белень поделилась новым селфи

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень в Instagram Stories опубликовала утреннее селфи, сделанное в зеркале ванной комнаты.

На нем девушка предстала в шелковом халате цвета айвори и с романтической прической с локонами.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Инна пожелала подспыникам доброго утра.

Напомним, недавно стало известно, что Инна Белень и ее бывший парень Александр Терен разорвали отношения. После объявления этой новости между ними произошел публичный скандал.

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