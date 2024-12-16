В шелковом халате с кружевом: порноактриса-трансгендер похвасталась огромной грудью

Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд продемонстрировала в Instagram свой соблазнительный аутфит.

Она позировала перед фотокамерой в черном шелковом халате с кружевом. Брит спустила его с плеч и похвасталась своим огромным и сексуальным бюстом, от которого трудно отвести взгляд.

Бритни Кейд/Instagram

У Кейд была прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный леопардовый маникюр. Шею она украсила золотой цепочкой с подвеской в виде ее имени.

Напомним, Бритни Кейд пришла на вечеринку в синей мини-юбке с рюшами и синем лифи-бандо с кольцом.

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