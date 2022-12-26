В шелковом комбинезоне и пальто c принтом: актриса нового "Секса в большом городе" на съемках второго сезона

В этой сцене героиня просто шла по улице и болтала по телефону.

56-летняя актриса Сарита Чоудхури, которая в сериале "И просто так…" играет новую подругу Кэрри Брэдшоу - Симу Патель, - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

Актриса снималась в очередном эпизоде сиквела "Секса в большом городе" в Верхнем Вест-Сайде. На Сарите в тот день был наряд, выполненный в оттенке капучино: шелковый комбинезон от Valentino с золотым поясом, коричневые босоножки и легкий плащ с принтом, напоминающий жирафий.

Образ звезда дополнила сумкой Hermès, массивными украшениями, красивой укладкой и макияжем.

Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

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