В шелковом костюме с цветком: 88-летняя Софи Лорен посетила модный показ Armani

В рамках 80-го Венецианского кинофестиваля 89-летний итальянский модельер Джорджио Армани презентовал роскошную коллекцию в Венеции. Мероприятие под названием One Night Only посетило множество звезд и друзей бренда.

Одной из тех, кто был замечен на этой модном мероприятии была и итальянская суперзвезда Софи Лорен.

88-летняя актриса посетила модный показ в элегантном сером шелковом костюме, конечно же от бренда Armani. Наряд состоял из приталенного классического жакета на одной пуговице, брюк и топа. Дополнили образ звезды черные туфли, объемная укладка, макияж и огромна брошь в виде цветка.

Также культовая актриса надела бриллиантовые серьги и колье в центре которого красовался крупный изумруд.

Софи Лорен, Роберта Армани, Эдоардо Понти и Саша Александр / Фото: Getty Images

Мероприятие прошло на гигантском Арсенал, когда-то использовавшийся для постройки деревянных военных кораблей знаменитого венецианского флота.

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