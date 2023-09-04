В шелковом костюме с цветком: 88-летняя Софи Лорен посетила модный показ Armani

Звезда, несмотря на почтенный возраст, продолжает посещать светские мероприятия.
В рамках 80-го Венецианского кинофестиваля 89-летний итальянский модельер Джорджио Армани презентовал роскошную коллекцию в Венеции. Мероприятие под названием One Night Only посетило множество звезд и друзей бренда.
Одной из тех, кто был замечен на этой модном мероприятии была и итальянская суперзвезда Софи Лорен.
88-летняя актриса посетила модный показ в элегантном сером шелковом костюме, конечно же от бренда Armani. Наряд состоял из приталенного классического жакета на одной пуговице, брюк и топа. Дополнили образ звезды черные туфли, объемная укладка, макияж и огромна брошь в виде цветка.
Также культовая актриса надела бриллиантовые серьги и колье в центре которого красовался крупный изумруд.
Мероприятие прошло на гигантском Арсенал, когда-то использовавшийся для постройки деревянных военных кораблей знаменитого венецианского флота.
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