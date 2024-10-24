Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В шелковом наряде и с красной помадой: Аманда Сейфрид в стильном луке появилась на улицах Нью-Йорка

В шелковом наряде и с красной помадой: Аманда Сейфрид в стильном луке появилась на улицах Нью-Йорка

В шелковом наряде и с красной помадой: Аманда Сейфрид в стильном луке появилась на улицах Нью-Йорка

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

38-летняя актриса в образе total black собралась на мероприятие.

Аманда Сейфрид попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда спешила на одно из мероприятий. Актриса выглядела прекрасно.

Она была одета в шелковый черный наряд, состоявший из широких укороченных брюк и удлиненной рубашки без рукавов, украшенной внизу прозрачной вставкой с черными цветочными пайетками и белым бисером.

Аманда Сейфрид / © Getty Images
Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Аутфит Сейфрид дополнила черными ботильонами с надписью бренда Chanel на стойких каблуках, а также блестящей сумочкой лавандового оттенка. У Аманды была идеально ровная укладка и макияж с черными стрелками и красной помадой. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами, а руку – золотым кольцом.

Напомним, Аманда Сейфрид продемонстрировала аутфит в голубом пальто со скругленным воротником, черном свитшоте в рубчик и трикотажной черной мини-юбке.

Читайте также:

Популярные способы лечения насморка: что говорит наука и что советуют врачи?

Популярные способы лечения насморка: что говорит наука и что советуют врачи?

Похожие темы:

Следующая публикация