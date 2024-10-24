В шелковом наряде и с красной помадой: Аманда Сейфрид в стильном луке появилась на улицах Нью-Йорка

Аманда Сейфрид попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда спешила на одно из мероприятий. Актриса выглядела прекрасно.

Она была одета в шелковый черный наряд, состоявший из широких укороченных брюк и удлиненной рубашки без рукавов, украшенной внизу прозрачной вставкой с черными цветочными пайетками и белым бисером.

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Аутфит Сейфрид дополнила черными ботильонами с надписью бренда Chanel на стойких каблуках, а также блестящей сумочкой лавандового оттенка. У Аманды была идеально ровная укладка и макияж с черными стрелками и красной помадой. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами, а руку – золотым кольцом.

Напомним, Аманда Сейфрид продемонстрировала аутфит в голубом пальто со скругленным воротником, черном свитшоте в рубчик и трикотажной черной мини-юбке.

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