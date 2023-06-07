В шелковом наряде оттенка золота: Ева Лонгория позировала фотографам на светском мероприятии

Этот фильм стал дебютом актрисы в качестве режиссера полнометражного проекта.
48-летняя актриса Ева Лонгория посетила показ фильма Flamin' Hot в Майами. Картина примечательна тем, что Ева в ней не сыграла, а срежиссировала ее.
На мероприятии звезда появилась в шелковом костюме золотого оттенка, состоящем из брюк, зауженных книзу, и топа на одно плечо.
Наряд актриса дополнила длинными серьгами, туфлями, укладкой с локонами и макияжем. Также она сделала длинный красный маникюр.
Фильм, который презентовала Ева, является биографической комедией, основанной на мемуарах Ричарда Монтаньеса - писателя и бизнесмен, известного своим заявлением об изобретении Flamin' Hot Cheetos - хрустящих кукурузных слоеных закусок.
Читайте также:
- В полупрозрачном платье с разрезом до бедра: Ева Лонгория продемонстрировала стройные ноги
- Раскрыла секрет идеальных ягодиц: Ева Лонгория показала свою тренировку в зале
- Какие красотки: Виктория Бекхэм и Ева Лонгория позировали в одинаковых платьях