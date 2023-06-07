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В шелковом наряде оттенка золота: Ева Лонгория позировала фотографам на светском мероприятии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
450
Время на прочтение
1 мин
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В шелковом наряде оттенка золота: Ева Лонгория позировала фотографам на светском мероприятии

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Этот фильм стал дебютом актрисы в качестве режиссера полнометражного проекта.

48-летняя актриса Ева Лонгория посетила показ фильма Flamin' Hot в Майами. Картина примечательна тем, что Ева в ней не сыграла, а срежиссировала ее.

На мероприятии звезда появилась в шелковом костюме золотого оттенка, состоящем из брюк, зауженных книзу, и топа на одно плечо.

Наряд актриса дополнила длинными серьгами, туфлями, укладкой с локонами и макияжем. Также она сделала длинный красный маникюр.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Фильм, который презентовала Ева, является биографической комедией, основанной на мемуарах Ричарда Монтаньеса - писателя и бизнесмен, известного своим заявлением об изобретении Flamin' Hot Cheetos - хрустящих кукурузных слоеных закусок.

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Дата публикации
Просмотры
450
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