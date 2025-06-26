В шелковом наряде с листьями: Ума Турман на премьере фильма "Старая гвардия 2"

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман вышла на фотоколл в Лос-Анджелесе, чтобы презентовать публике фильм «Старая гвардия 2», в котором она сыграла. Актриса позировала перед фотографами в шелковом ансамбле нежно-кремового оттенка, который был выполнен в восточном стиле.

Наряд включал топ с воротником-стойкой в принт листья и длинную юбку с асимметричным подолом, которая тоже была украшена такими листьями, но в нижней части. Вместо каблуков Ума решила надеть вьетнамки с небольшими пряжками. Образ звезды дополнили прическа с собранными волосами, лаконичный макияж, несколько украшений с бриллиантами.

Ума Турман / © Associated Press

Также это мероприятие посетили и коллеги Турман — актрисы Кики Лейн, которая надела платье со шлейфом, и Шарлиз Терон, которая украла все внимание публики дерзким прозрачным кэтсьютом-сеткой от Givenchy.

Шарлиз Терон, Ума Турман, Кики Лейн / © Associated Press