ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
2824
Время на прочтение
1 мин

В шелковом наряде с листьями: Ума Турман на премьере фильма "Старая гвардия 2"

Уже в июле с голливудской звездой выходит боевик, поэтому она и ее коллеги, посетили мероприятие посвященное этой работе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ума Турман

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман вышла на фотоколл в Лос-Анджелесе, чтобы презентовать публике фильм «Старая гвардия 2», в котором она сыграла. Актриса позировала перед фотографами в шелковом ансамбле нежно-кремового оттенка, который был выполнен в восточном стиле.

Наряд включал топ с воротником-стойкой в принт листья и длинную юбку с асимметричным подолом, которая тоже была украшена такими листьями, но в нижней части. Вместо каблуков Ума решила надеть вьетнамки с небольшими пряжками. Образ звезды дополнили прическа с собранными волосами, лаконичный макияж, несколько украшений с бриллиантами.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Также это мероприятие посетили и коллеги Турман — актрисы Кики Лейн, которая надела платье со шлейфом, и Шарлиз Терон, которая украла все внимание публики дерзким прозрачным кэтсьютом-сеткой от Givenchy.

Шарлиз Терон, Ума Турман, Кики Лейн / © Associated Press

Шарлиз Терон, Ума Турман, Кики Лейн / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

© Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie