В шелковом наряде, украшенном розами: Ума Турман посетила спектакль в Нью-Йорке

Ума Турман / © Associated Press

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54-летняя Ума Турман посетила премьеру мюзикла «Доброй ночи и удачи». Мероприятие состоялось на Бродвее в театре Winter Garden в четверг в Нью-Йорке. Звездные гости появились на красной дорожки в частности и из-за того, что в мюзикле играет легендарный актер Джордж Клуни.

Ума Турман / © Associated Press

Пришла поддержать коллегу Ума в наряде жемчужного цвета. На актрисе была длинная шелковая юбка со складками, которую она надела в сочетании с блузой. Горловину ее наряда украшали два цветка из ткани.

Образ актриса дополнила лаконичными туфлями на каблуках, бриллиантовыми серьгами и нежным макияжем. Волосы она собрала в пучок.

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Ума Турман / © Associated Press

Также это мероприятие посетила Дженнифер Лопес со своей дочерью Эммой. Суперзвезда выбрала для мероприятия бархатное платье от бренда Saiid Kobeisy, которое носила с накидкой.

Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images