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- Шоу-бизнес
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В шелковом наряде, украшенном розами: Ума Турман посетила спектакль в Нью-Йорке
Актриса — редкий гость на светских мероприятиях, поэтому ее появление на публике привлекло много внимания.
54-летняя Ума Турман посетила премьеру мюзикла «Доброй ночи и удачи». Мероприятие состоялось на Бродвее в театре Winter Garden в четверг в Нью-Йорке. Звездные гости появились на красной дорожки в частности и из-за того, что в мюзикле играет легендарный актер Джордж Клуни.
Пришла поддержать коллегу Ума в наряде жемчужного цвета. На актрисе была длинная шелковая юбка со складками, которую она надела в сочетании с блузой. Горловину ее наряда украшали два цветка из ткани.
Образ актриса дополнила лаконичными туфлями на каблуках, бриллиантовыми серьгами и нежным макияжем. Волосы она собрала в пучок.
Также это мероприятие посетила Дженнифер Лопес со своей дочерью Эммой. Суперзвезда выбрала для мероприятия бархатное платье от бренда Saiid Kobeisy, которое носила с накидкой.