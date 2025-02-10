В шелковом нижнем белье: Рози Хантингтон-Уайтли сверкнула стройной фигурой

37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – давно сотрудничает с брендом Marks & Spencer и регулярно выпускает свою именную коллекцию нижнего белья Rosie Lingerie.

В своем Instagram модель показала бэкстейдж со съемок рекламной компании.

Рози позировала в шелковом комплекте нижнего белья с кружевными вставками, который получил название Cherry Blossom.

Англичанка распустила волосы, а на лице сделала свой фирменный нежный макияж с акцентом на розовые помаду и румяна.

Выглядит Хантингтон-Уайтли потрясающе.

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли появилась на показе Jean Paul Gaultier – она вернулась на подиум впервые за последние несколько лет. Она продемонстрировала драматический образ. На ней было черное прозрачное платье макси с обнаженными плечами, пикантным декольте и меховым корсетом. Обута Рози была в черные босоножки-гладиаторы.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

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