В шелковом нижнем белье: Рози Хантингтон-Уайтли сверкнула стройной фигурой

Девушка снялась в рекламе новой именной коллекции нижнего белья.
37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – давно сотрудничает с брендом Marks & Spencer и регулярно выпускает свою именную коллекцию нижнего белья Rosie Lingerie.
В своем Instagram модель показала бэкстейдж со съемок рекламной компании.
Рози позировала в шелковом комплекте нижнего белья с кружевными вставками, который получил название Cherry Blossom.
Англичанка распустила волосы, а на лице сделала свой фирменный нежный макияж с акцентом на розовые помаду и румяна.
Выглядит Хантингтон-Уайтли потрясающе.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли появилась на показе Jean Paul Gaultier – она вернулась на подиум впервые за последние несколько лет. Она продемонстрировала драматический образ. На ней было черное прозрачное платье макси с обнаженными плечами, пикантным декольте и меховым корсетом. Обута Рози была в черные босоножки-гладиаторы.
Читайте также:
- Без бюстгальтера: Рози Хантингтон-Уайтли с глубоким декольте появилась на фэшн-шоу
- Битва полупрозрачных платьев: Джорджина Родригес vs Рози Хантингтон-Уайтли
- В полупрозрачном платье и с красивой укладкой: Рози Хантингтон-Уайтли с возлюбленным пришла на бой Усик – Фьюри