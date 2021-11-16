В шелковом платье цвета фуксии: фигуристая Крисси Метц в ярком образе вышла в свет

В шелковом платье цвета фуксии: фигуристая Крисси Метц в ярком образе вышла в свет

41-летняя актриса в ярком наряде блистала на красной дорожке церемонии в Лос-Анджелесе.

Вчера, 15 ноября, в Лос-Анджелесе состоялась 6-я ежегодная церемония вручения наград InStyle Awards. Премию вручают самым стильным представителям мира шоу-бизнеса и моды. Мероприятие посетило много знаменитостей. Среди них была и Крисси Метц.

Актриса появилась на красной дорожке в ярком образе. На ней было асимметричное платье цвета фуксии с рюшами на подоле и рукавах.

Крисси Метц / Getty Images

Наряд Крисси сочетала с серебристыми босоножками и черным клатчем-футляром, украшенным зелеными камнями.

Волосы звезда уложила в аккуратную прическу сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши массивными золотистыми серьгами.

Свой аутфит Метц завершила розовым маникюром и педикюром.

На торжественную церемонию посетили также Миранда Керр, Николь Кидман, Зои Кравиц и Риз Уизерспун, Кая Гербер с мамой Синди Кроуфорд.

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