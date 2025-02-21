В шелковом платье и с красивыми локонами: победительница "Холостяка-13" Инна Белень снялась в чувственной фотосессии

Бывшая избранница Александра Терена в соблазнительном образе предстала перед объективом фотокамеры.

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень снялась в чувственной фотосессии и показала лучшие кадры подписчикам в Instagram.

Фото Татьяна Лукашевич

Девушка позировала в фотостудии в шелковом платье миди в бельевом стиле темно-синего цвета, которое сочетала с черными остроносыми туфлями на шпильках.

Фото Татьяна Лукашевич

Фото Татьяна Лукашевич

Аутфит Инна дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и бордовым маникюром. На руке у нее было золотое кольцо.

Фото Татьяна Лукашевич

Напомним, вчера Инна Белень заинтриговала подписчиков фотографией, на которой она предстала с большим букетом тюльпанов. Поклонники волонтерки подозревают, что цветы ей подарил новый поклонник.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

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