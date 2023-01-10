В шелковом платье и с массивными украшениями: Сарита Чоудхури под прицелом папарацци на съемках

56-летняя актриса Сарита Чоудхури, которая в сериале "И просто так…" играет новую подругу Кэрри Брэдшоу - Симу Патель - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке во время работы над новым эпизодом.

Актрисы была одета в потрясающее платье шелковое платье золотого оттенка, у которого было глубокое декольте, разрез и множество оборок.

Особенно эффектно в этом наряде смотрелась накидка на шее, которая соединялась с юбкой. Также образ дополняла накидка на голове из такой же ткани, что и платье. Еще Сарита надела массивные украшения в виде ожерелья, а также золотые браслеты-манжеты. В золоте был выполнен макияж, а также она обула золотистые босоножки на высоких платформах.

Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

Для какого мероприятия актриса нарядится в этот образ в сериале, пока неизвестно, но, напомним, также в ярком и неординарном луке ранее мы уже видели Сару Джессику Паркер, Кристин Дэвис, а также Николь Ари Паркер. Кто знает, возможно, в сериале героини будут приглашена на Met Gala.

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