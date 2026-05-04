В шелковом платье и жакете со стразами: 70-летняя Крис Дженнер в гламурном аутфите приехала на вечеринку
Мать сестер Крис-Дженнер посетила мероприятие накануне Met Gala, которое устроили супруги Безосы.
Крис Дженнер посетила вечеринку, которую накануне Met Gala устроили миллиардер Джефф Безос и его жена Лорен Санчес Безос в своей резиденции в Нью-Йорке. Папарацци запечатлели, как она шла за руку со своим другом — американским продюсером Дэвидом Хеффеном.
Мать сестер Карашян-Дженнер выглядела гламурно в образе total black. На ней был жакет со стразами и длинное шелковое платье с высокой горловиной. Обута она была в черные туфли-лодочки и держала в руке черный клатч-футляр с плетением.
У Крис была стильная укладка, макияж с нюдовой помадой и черные очки на лице. Уши она украсила элегантными бриллиантовыми серьгами, а руки — роскошными часами с ремешком из жемчуга и кольцом с крупным бриллиантом.
