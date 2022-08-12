В шелковом платье-комбинации: Ева Лонгория посетила вечеринку собственного бренда, где наливала гостям текилу

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория запустила свою марку текилы и устроила вечеринку-дегустацию, где сама готовила коктейли на основе напитка и наливала их гостям. Вечеринка проходила в Санта-Монике.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Для вечеринки она выбрала легкое нежно-персиковое платье-комбинацию из шелка. Наряд был на тонких бретельках и имел V-образное декольте, а дополнила звезда его только лаконичными босоножками в тон и множеством украшений на шее и запястьях. Волосы актриса уложила в локоны и собрала в "мальвинку".

Также на своей странице в Instagram Ева поделилась несколькими кадрами с вечеринки.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

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