В шелковом платье на бретельках: дочь Майкла Джексона на премьере фильма Памелы Андерсон

Благодаря открытому платью она продемонстрировала все свои татуировки.

Единственная дочь Майкла Джексона, 24-летняя модель и певица Пэрис Джексон, посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - презентацию документального фильма Памелы Андерсон "Памела, история любви", который сняла компания Netflix.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Для своего появления на публике Пэрис надела шелковое коричневое платье на тонких бретельках. Наряд был полностью однотонным, а украшал и дополнял его высокий разрез сбоку.

Образ Пэрис завершила легендарной сумкой Saddle с леопардовым принтом от Dior, а также босоножками на высоких каблуках в золотом оттенке. В ушах и на руках у девушки было много золотых украшений, которые хорошо сочетались с платьем, а на лице - макияж с коричневой помадой на губах.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Сама виновница мероприятия - 55-летняя Памела Андерсон - также вышла к фотографам. Звезда была в красном платье от Naeem Khan.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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