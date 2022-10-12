В шелковом платье: новая "Русалочка" Холли Бейли под прицелами папарацци в Калифорнии

Актриса и певица выбрала для своего выхода простой лук в бельевом стиле.

Еще в июле 2019 года стало известно, что молодая американская певица Холли Бейли сыграет принцессу Ариэль в предстоящем ремейке "Русалочки". Однако появление девушки в этой картине было воспринято публикой неоднозначно, ведь многие поклонники сказки выступили против появления темнокожей актрисы в этой роли.

Тем не менее, на поводу у общества компания Disney решила не идти и совсем скоро мы увидим игру Холли - премьера фильма "Русалочка" запланирована на май 2023 года.

Под прицел папарацци 22-летняя девушка попадает крайне редко, но вчера, 11 октября, ее заметили в Лос-Анджелесе. На актрисе было лаконичное шелковое платье коричневого оттенка, которое она дополнила бежевыми мюлями. Волосы Холли были заплетены в длинные косички, а вот шею украшало массивное колье с бриллиантами. Ярким пятном в этом вечернем луке стали также красные маникюр и педикюр.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

Первый тизер-трейлер ремейка вышел 9 сентября этого года.

Также в фильме появятся: Мелисса Маккарти, Джона Хауэр-Кинг, Хавьер Бардем, Давид Диггс, Джейкоб Трамбле и Аквафина.

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